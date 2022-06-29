Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, milletvekilleri teklifin geneli üzerinde söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifle 36 kanun, bir de KHK'de değişiklik yapıldığını belirtti.

Teklifte birbiriyle ilgisi olmayan çok sayıda değişiklik yapıldığını dile getiren ve eleştiride bulunan Bekaroğlu, bazı konuların Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki komisyonları ilgilendirdiğini savundu.

Teklifte ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme bulunduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Siz doymuyorsunuz Cumhurbaşkanına yetki vermekten ve Cumhurbaşkanı da doymuyor yetki almaktan." dedi.

Her çalışana 600 ek gösterge vermekle hem çalışılan dönemdeki maaşların hem de emekli aylıklarının kısmen iyileştirildiğini söyleyen Bekaroğlu, şöyle konuştu:

"Fakat bu iyileştirme, iktidar yanlısı medyanın propaganda yaptığı gibi binlerle ifade edilebilecek rakamlar değil hatta bir gecede benzine ve gaza verilen zamlarla ya da diğer zamlarla da mukayese edilmez. Dolayısıyla 5,5 milyon çalışana ahım şahım bir iyileştirme söz konusu değildir. Düzenlemenin asıl amacı, Sayın Cumhurbaşkanının yıllar önce bir sendikanın genel kurulunda ayak üstü verdiği bir söz olan 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verilmesi meselesidir. Bu meslek grupları elbette önemlidir. Eğitim, sağlık, emniyet ve din hizmetleri toplumsal refah için önemli hizmetler sunmaktadır ve yaptıkları iş, görülen hizmetlerle bunu hak etmektedirler. Fakat burada sorulması gereken temel soru şu: Diğer kamu görevlileri daha mı az önemli? Örneğin, polise 3600 ek gösterge verilirken tapu, gümrük, nüfus, tarım idaresinde çalışan memurlar niye bu haktan yararlanmasın? Aynı şekilde, imam ve müezzine 3600 ek gösterge verilirken ilçe müdürü veya il müdür yardımcısı neden 3600 ek gösterge almıyor, şube müdürü neden 3600 ek gösterge almıyor? Sistem, daha önce var olan eşitsizlik ve adaletsizliği daha da derinleştirmekte ve kamu çalışanları arasında açıkça ayrımcılık yaptığı gibi hiyerarşiyi de darmadağın etmektedir."

Bekaroğlu, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılmasının da yetersiz olduğunu dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, her yıl Meclis kapanırken bir torba yasayla karşılaştıklarını söyledi, bu torba yasada dağın fare doğurduğunu öne sürdü.

Pek çok kesimin talebi olduğunu ancak bu taleplerin torba yasada bulunmadığını savunan Paylan, "Bir tek 3600 ek gösterge düzenlemesi var ama bunun da adaleti sağlamayacağını düşünüyoruz." dedi.

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükseltilmesinin vicdansızlık olduğunu ileri süren Paylan, "3 bin lira eskiden paraydı, şimdi para değil. Bir kira olmuş 4 bin lira, 5 bin lira; faturalar geliyor 2 bin lira, 3 bin lira. Siz 500 lira zammı reva olarak görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paylan, ek göstergeyle ilgili yapılacak düzenlemenin aynı işi yaptığı halde farklı statüde çalıştığı için farklı maaş alan çalışanlar arasında adaleti sağlayamayacağını savundu.

Paylan, kamuda çalışan hiç kimsenin asgari ücretin veya en düşük emekli memur maaşının 3 katından fazla maaş alamaması önerisinde bulunarak, maaş artışı isteniyorsa en düşük memur maaşının yükseltilebileceğini vurguladı.

"İyileşme var fakat hiyerarşi aynen muhafaza ediliyor"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmalarda adaleti sağlama fonksiyonunu yerine getiren herhangi bir düzenleme olmadığını iddia ederek, "Bir iyileşme var fakat mevcut hiyerarşi aynen muhafaza ediliyor. Herkes üç kuruş-beş kuruş, 100 lira-200 lira, bin lira-2 bin lira; 1 basamak-2 basamak yukarıya çıkıyor fakat nispi olarak, rölatif olarak aradaki hiyerarşi hiçbir zaman yer değiştirmiyor." diye konuştu.

Sadece valilerin illerde yargı mensuplarıyla eş değer hale getirildiğini anlatan Yılmaz, yapılacak düzenlemeyle maliyetin ne olacağının da açıklanmadığını söyledi.

Durmuş Yılmaz, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılmasını "utanç verici" olarak niteledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin birçok konuyu kapsadığına işaret ederek, ek gösterge düzenlemesinin memurlar ve memur emeklileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ek göstergede 600 puanlık bir artış olduğunu kaydeden Kalaycı, "Ek göstergede de kritik eşikler vardır yani aylığı bir anda daha yüksek seviyeye çıkaran 3600, 4800, 6400; bunlar emekli aylığında önemli bir sıçrama yapan eşikler. Kamu avukatları, polisler, bekçiler, uzman erbaşlar, uzman jandarmalar, din hizmetleri sınıfında çalışan yükseköğretim mezunları, sağlık hizmetlerinde çalışan yükseköğretim mezunları, bu düzenlemeyle 3600'e hak kazanıyorlar. Dolayısıyla bu çalışanlarımızın emekli aylıklarında önemli bir artış olacak." diye konuştu.

Kalaycı, en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin iyileştirilmesi kanaatinde olduğunu dile getirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 1994'ten bu yana ek göstergelerde kapsamlı bir düzenleme yapılmadığına dikkati çekerek, kamuoyunda beklenti haline gelmiş 3600 ek gösterge talebine cevap verilmiş olunacağını söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinden toplam 5,3 milyon kişinin etkileneceğini aktaran Öztürk, bunun 2,1 milyonunun kamu emeklisi olduğunu belirtti.

Tüm kamu görevlilerinin katsayılarında 600 puanlık artırım yapılacağını anımsatan Öztürk, eşit ya da adil olması durumunun tartışılabileceğini ancak görevlerin zorluğu, riski gibi farklı özelliklerin de dikkate alınabileceğini söyledi.

Teklifin görüşmelerine devam ediliyor.