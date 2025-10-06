Ejder Açıkkapı'dan 14 Türk Aktivistin Yurda Dönüşü ve Elazığ'daki Projeler

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşüne ilişkin, "14 aktivist için Dışişleri Bakanlığımızla sürekli temas halindeyiz. Bu kardeşlerimiz inşallah birkaç gün içerisinde ülkemize gelmiş olacaklar." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Üniversitesinin yeni hastane binasının ihalesinin 20 Ekim'de yapılacağını, 800 yataklı hastanenin hem şehrin hem de bölgenin sağlık altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Elazığ Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminal binası ihalesinin ise 21 Ekim'de yapılacağını aktaran Açıkkapı, havalimanının 2002 yılında 40 bin yolcu taşıdığını, bu yıl sonu itibarıyla bu sayının 1 milyonu aşacağını belirtti.

Elazığ'ın bir sporcu fabrikasına dönüştüğünü aktaran Açıkkapı, "Bu, ivmelenerek devam edecek. Bu kapsamda yarı olimpik yüzme havuzumuzun ihale tarihini 23 Ekim olarak hemşerilerimizle paylaşmıştık. 4 bin 828 metrekare inşaat alanına sahip olacak bu modern tesisimizin 400 iş günü içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." dedi.

Açıkkapı, İsrail'in yıllardır katliamlarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki zalimin zulmü sonsuza kadar sürmeyecek. Terörist elebaşı Netanyahu ve avanesi, er ya da geç hesap verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma ve Türkiye'nin hassasiyetli girişimleri, meyvesini vermeye başlamıştır. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, Filistin'i devlet olarak tanımış, BM'de Filistin'i tanıyan ülke sayısı 157'ye çıkmıştır, fakat bu yeterli değildir. İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, katiller uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanmalıdır. İsrail yine boş durmamıştır, küresel vicdanın sesi olan Sumud Filosu'na saldırmış ve aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu masum aktivistleri alıkoymuştur. 36'sı Türk 137 aktivist, Türkiye'ye getirildiler. Henüz serbest bırakılmayan aralarında Elazığ'lı hemşehrimiz Sinan Akılotu'nun da bulunduğu 14 aktivist için Dışişleri Bakanlığımızla sürekli temas halindeyiz. Bu kardeşlerimiz inşallah birkaç gün içerisinde ülkemize gelmiş olacaklar."