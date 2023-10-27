EGM, trafik denetimleri sonucunda binlerce kural ihlali tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde binlerce kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisikletler, traktör ve tarım işçileri taşımacılığı, yük taşıyan araçlar gibi farklı alanlarda kontroller gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 12-18 Ekim günleri arasında denetim yapıldığını bildirdi.

EGM'nin açıklamasına göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 17-18 Ekim'de motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi.

Tüm illerdeki eş zamanlı denetimlerde 20 bin 207 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 2 bin 547 sürücünün veya yolcunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 884 sürücünün belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 282 motosiklet-motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı, 327 motosikletin ise geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirlendi. Uygulamalarda 6 bin 550 trafik kuralı ihlaline yönelik işlem yapıldı.

Traktör ve tarım işçileri taşımacılığı denetimi

Açıklamada, 17-18 Ekim günlerinde ayrıca traktör ve tarım işçileri taşımacılığına yönelik de özel denetim yapıldığı duyuruldu.

Denetimlerde 3 bin 443 araç kontrol edildi.

Bu kapsamda kontrol edilen araçlardan 150'sinin muayenesinin, 58 araç sürücüsünün belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Denetimler sonucunda 53 araç trafikten men edildi, 449 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Yük taşıyan araçların denetimi

12-14 Ekim'de ise yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim yapıldı.

Kontrol edilen 93 bin 898 araçtan 842'sinde takograf bulundurulmadığı veya kullanılmadığı, 330'unun ağırlık ve yükleme kurallarına uymadığı, 141'inin arka koruma çevresinin bulunmadığı ya da standartlara uymadığı, 1015'inde sürücüsünün çalışma saatlerine uymadığı tespit edildi.

Uygulamalarda, 81 aracın zorunlu haller dışında kara yolu üzerinde durakladığı veya park ettiği belirlenirken, 6 bin 458 trafik kural ihlaline cezai işlem uygulandı.