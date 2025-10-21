Haberler

EGM Bankacılık Hizmet İhalesi Sonuçları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 yıllarını kapsayan Bankacılık Hizmet İhalesi'nde en yüksek teklifi 90 bin lira ile VakıfBank verdi. İhale süreçleri ilk kez EGM'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Bankacılık Hizmet İhalesi'nin sonuçları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin Banka Promosyonu ve Bankacılık Hizmet İhalesi ilk kez EGM'nin sosyal medya hesaplarından ve Polis Radyosu'ndan canlı yayınlandı. İhale, bankaların kapalı tekliflerini vermelerinin ardından açık arttırma usulüyle devam etti. 2025-2028 yıllarını kapsayacak ihaleye kamu ve özel nitelikli olmak üzere 24 banka davet edildi. 5 banka ihalede yer aldı. İhalede yer alan bankaların 36 ay için kapalı teklifleri şu şekildeydi:

Halk Bankası: 75 bin Türk lirası

İş Bankası: 30 bin Türk lirası

Yapı Kredi Bankası: 54 bin Türk lirası

VakıfBank: 75 bin Türk lirası

Ziraat Bankası: 50 bin Türk lirası.

Kapalı tekliflerin ardından 7 tur süren açık artırma aşaması sonucunda ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira ile VakıfBank verdi.

"Teklifin revize edilmesi talebi kabul etmedi"

EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank temsilcisinden teklifi revize etmeleri talebinde bulundu ancak yeni teklif gelmedi. Demir bunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu teklif, diğer kamu kurum ve kuruluşların promosyon anlaşmaları da dikkate alınarak komisyonumuzca kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde bankalardan tekliflerini yazılı olarak revize etmeleri istenecek veya tarihi sonradan bildirilecek yeni bir oturum düzenlenecektir. Sürecin en kısa sürede tüm personelimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanması için azim ve kararlılıkla çalışacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.