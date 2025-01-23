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Eğitimli Çocuk Bakıcıları ile Kayıtlı Kadın İstihdamı Destekleniyor

Eğitimli Çocuk Bakıcıları ile Kayıtlı Kadın İstihdamı Destekleniyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EDU-CARE II projesi ile çalışan annelerin kayıtlı istihdamına destek vereceklerini açıkladı. Proje ile 2025'te 15 milyon lira destek sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan annelerin her zaman yanındayız" dedi. Bakan Işıkhan, paylaşımında EDU-CARE II sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini belirterek, "Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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