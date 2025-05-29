Eğitimde Atama Sorunu: 500 Bin Bekleyen Öğretmen Adayı Var

ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcıları, Bursa İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yalçın, "97 eğitim fakültesinde yaklaşık 200 bin öğretmen adayımız eğitim görüyor. Yılda yaklaşık 50 bin mezun veriyoruz. 500 bin civarında umutla atama bekleyip atanamayan öğretmen adayımız var" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları Emine Küçükali, Fatih Yalçın, Tarım Ekonomisti Hasan Hüseyin Demiröz ve YMM Sedat Yalçın, Bursa'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi. Bursa'da vatandaşlar ile bir araya gelip esnafın sorun ve dertlerini dinlediklerini söyleyen Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yalçın, "Bugün Bursa'da esnaf ziyaretleri yaptık. Partimiz açısından bu ziyaretler olumlu geçti. Sevgi ve ilgiyle karşılandık. Keşke biz sevgiyle ve ilgiyle karşılanmasaydık da esnafımız mutlu, huzurlu olsaydı; bereketli alışverişler yapabilseydi" dedi.

'YILDA 50 BİN MEZUN VERİLİYOR'

Konuşmasında, 500 bin civarında atama bekleyen öğretmen adayı olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Eğitim politikaları üzerine ziyaretlerde bulunduk. Orada, yeni sistemde öğretmen akademisi giriş sınavına hazırlanan öğretmen adaylarımızla konuştuk. Öğretmenlik konusunda, ciddi bir plansızlık söz konusu. 97 eğitim fakültesinde yaklaşık 200 bin öğretmen adayımız eğitim görüyor. Yılda yaklaşık 50 bin mezun veriliyor. 500 bin civarında atama bekleyen, umudu olan öğretmen adayımız var." ifadelerini kullandı.

'86 BİN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VAR'

Açıklamasında, mevcutta 86 bin ücretli öğretmen olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu sene 15 bin atama yapılacak. 10 bin kişi de öğretmen akademisine alınacak. Bu kişiler 14 ay eğitim alacak ve bir sonraki sene atanacaklar. Ancak Türkiye'de halihazırda 86 bin ücretli öğretmen var. Ücretli öğretmen demeye dilimiz varmıyor. Bu adeta, 'ücretli kölelik'düzeni. Eğer 86 bin ücretli öğretmen çalıştırma ihtiyacınız varsa, neden sadece 10 bin ya da 15 bin öğretmen atıyorsunuz?" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları Emine Küçükali'nin konuşmasının ardından söz alan Bursa İl Başkanı Fikret Aslan'ın, Genel Başkanları Yavuz Ağıralioğlu'nun 14 Haziran günü Bursa'ya gelip, yaptırdıkları parti il binasının açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Toplantıda, partiye yeni katılan üyelere rozetleri takılıp hediyeler verildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA,