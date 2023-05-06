Eğitim-İş Trabzon Şubesi Başkanı Tamer Özlü: 'Milli Eğitim Müdürlükleri AKP'nin siyasi propaganda aracı değildir'

ESRA NUR PERVAN

Eğitim-İş Trabzon Şubesi Başkanı Tamer Özlü, Akçaabat ilçesinde "Doğru ve Etkili Kitap Okumak" konulu söyleyişe AKP'li isimlerin katılmasına ilişkin, "Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlik AKP'nin siyasi şovuna alet edildi, bu kesinlikle kabul edilemez. Milli Eğitim Müdürlükleri AKP'nin siyasi propaganda aracı değildir" dedi.

Eğitim-İş Trabzon Şubesi Başkanı Tamer Özlü, bugün düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde Akçaabat'ta düzenlenen "Doğru ve Etkili Kitap Okumak" konulu söyleşiye AKP'li milletvekili adayları ile parti il ve ilçe yöneticilerinin katılmasına tepki gösterdi.

Basın toplantısına 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anarak başlayan Özlü, "Üç fidanın sevdası bizim sevdamızdır. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye! 51 yıl önce 68 gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972 günü Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin verdiği kararı meclisin onaylamasıyla idam edilmiştir. Geçmişimizdeki bu kara günü vicdanımız sızlayarak hatırlarken Denizler halkın yüreğinde parlayan birer yıldıza dönüşmüşlerdir. Onları bir kez daha saygıyla anıyoruz" dedi.

"OKULLAR SEÇİM BÜROLARI DEĞİLDİR"

AKP'nin Van'da okul duvarlarına siyasi afişler asılması ve Akçaabat'taki "Doğru ve Etkili Kitap Okumak" konulu söyleşiye AKP'li isimlerin katılmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan siyasi kirlilikle devam edelim. Van'da Mehmetçik Selen Ortaokulu'nun dış duvarına AKP'nin afişi asılmıştır. Kamu kurumları, yasalarımız gereği hiçbir şahsın ya da siyasi partinin, zümrenin fayda sağlayacağı şekilde kullanılamaz. Kimsenin siyasi propagandasına sahne edilemez. Okullar seçim büroları değildir. Siyasete alet edilemez. Geçen günlerde buna benzer bir olay da Trabzon, Akçaabat'ta yaşandı. Akçaabat'ta 'Doğru ve Etkili Kitap Okuma Söyleşisi' adı altında yapılan etkinliğe siyaset bulaştı. Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde 'Doğru ve Etkili Kitap Okumak' konulu söyleşi yapıldı. İlginç olan da katılımcıların tamamı AKP'li yöneticilerdi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AKP Milletvekili adayı Mustafa Şen, AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu, AKP Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, AKP Akçaabat Kadın Kolları Başkanı Satu Şahin ve AKP'li yöneticiler Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlik AKP'nin siyasi şovuna alet edildi. Bu kesinlikle kabul edilemez. Milli Eğitim Müdürlükleri AKP'nin siyasi propaganda aracı değildir."