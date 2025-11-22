Eğitim Alanında Eskişehir'in İhtiyaçları Değerlendirildi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şehrin eğitim alanındaki ihtiyaçları ve gençlerin geleceğine yönelik önemli başlıklarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Eskişehir Eğitime Destek Platformu'nun Kasım Ayı Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Milletvekili Nebi Hatipoğlu, toplantıya katılım gösterdi. Hatipoğlu'nun toplantıya ilgili sosyal medya paylaşımında, "Şehrimizin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını ve gençlerimizin geleceğine yönelik önemli başlıkları değerlendirdik. Nazik ev sahiplikleri ve katkıları için Platform Başkanımız Sayın Mustafa Özkan'a ve kıymetli yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR