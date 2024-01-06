Efkan Ala: Yerel seçimler Türkiye'nin güçlü ses olma fırsatı

Ak Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri, Türkiye Yüzyılı anlayışıyla Türkiye'nin yerelde de merkezde de dünyada daha güçlü ses olacak şekilde yoluna devam edebilmesinin bir fırsatı olarak gördüklerini söyledi.

Ala, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde, Erzurum ve Bursa bir araya gelince dünyayı düşmanlarına dar, dostlarına cennet ettiğini belirtti. Ala, "Bizim şu anda bulunduğumuz ortam aslında sözün değil, sevginin, birlikteliğin ve muhabbetin fotoğrafı." dedi.

Ala, birlik ve beraberlik anlayışıyla yola devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Önümüzde yerel yönetimler seçimi var. Geçtiğimiz dönemde de hem Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı hem de milletvekilliği seçimleri yapıldı. İnanın biz Cumhur İttifakı olarak bir araya geldiğimizde 'Partilerimiz görüşmelerimizden ne elde eder, hangi partimiz daha çok ne kazanır?' diye asla bakmıyoruz. 'Türkiye buradan ne kazanır, milletimiz buradan ne kazanır?' diye bakıyoruz. İnanın böyle yürüyor görüşmelerimiz. Seçimlerden sonra başka partiler de var, başka ittifaklar da seçimlere girdiler ama ondan dağıldılar ve kendi içlerindeki sorunları çözmeye odaklandılar, çözemiyorlar, toplanamıyorlar, dağılıyorlar. Biz Türkiye'nin etrafındaki Irak'ı, Suriye'yi, Filistin'i, Azerbaycan'ı, Karabağ'ı, Balkanlar'ı, bütün bunları dikkate alarak Karabağ'daki zaferin gönlümüzde ne gibi sürura neden olduğunu bilerek, bizi ne kadar memnun ettiğini hatırlayarak ve Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimizin her an sıkıntılarını hissederek, dünyada da en güçlü sesle itirazımızı yaparak yolumuza devam etmenin bu milletin bizlerin boynuna yüklediği bir borç olduğunu bilerek ve bu şuurda yolumuza devam ederek görüşmelerimizi yapıyoruz."

"Eksikleri giderecek olanlar, onun tamamını yapacak olanlardır"

Cumhur İttifakı'nı ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Ala, şunları ifade etti:

"Önümüzde bir yerel yönetim seçimi var. Türkiye Yüzyılı anlayışıyla Türkiye'nin yerelde de merkezde de dünyada daha güçlü ses olacak şekilde yoluna devam edebilmesinin bir fırsatı olarak görüyoruz. İnşallah sizler desteklerinizle Türkiye'yi yeni Türkiye vizyonuyla ve Türkiye Yüzyılı ile buluşturacak ve belediyelerimize vereceğiniz desteklerle Türkiye'nin önünde 4-5 yıllık bir siyasi otoban yapacaksınız ki Türkiye hedeflerine doğru arkasına bakmadan ilerlesin. İlerlesin ki Gazze'deki kardeşlerimize daha fazla yardım yapalım. İlerlesin ki Azerbaycan'da kardeşlerimize daha fazla yardım edelim. İlerlesin ki gönül coğrafyamızda Türkiye'nin sesi daha gür çıksın. Türkiye dünyanın en kalkınmış, en gelişmiş 10 ülkesi arasına girsin, girsin ki gönül coğrafyamızda ne olursa ona hakkıyla müdahale edelim."

Efkan Ala, ufak tefek meselelere takılıp kalmayacaklarını belirterek, "Elbette eksikler olacaktır. Eksikleri giderecek olanlar, onun tamamını yapacak olanlardır. İnanın kendi meselelerini çözemeyenlerin Türkiye'nin herhangi bir meselesine çözüm üretemeyeceğinin örnekleriyle doludur bizim siyasi hayatımız. Bunları zaten biliyoruz ve bu şuurda da yolumuza devam ediyoruz diyorum." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak da katılımcılara hitap etti.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti'li bazı Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve Erzurum derneklerinin üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.