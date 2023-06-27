Efkan Ala, uluslararası basının manipülasyonuna tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında uluslararası basın kuruluşlarında yapılan haberlere tepki gösterdi. Ala, "Başlığı okuyan adam eğer o başlığın altındaki haberi okumazsa, orada iddia edilen hususun gerçek olduğunu zannedecek. Alt başlığı okuyunca, 'Böyle deniyor ama böyle değilmiş" haberini okuyorsunuz. Peki dünyada uluslararası sistemde habercilik yapan, böyle tanınmış bilinen bir ajans bunu yaparsa, o başlığı okuyan insanların yüzde kaçı oturur da haberin de detayını okur? Yani onların maksadı başlığı atmak. Kendilerini kurtarmak için de haberin detayında başlıktakinin doğru olmadığını söylüyor. Şimdi böylesine bir manipülasyon halen devam ediyor. Manipülasyon habercilik değildir. Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir. Ama Türkiye'nin bu tür tetikçiliğe, manipülasyona karnı toktur" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında uluslararası basın kuruluşlarında yapılan haberlere tepki gösterdi. Ala, "Başlığı okuyan adam eğer o başlığın altındaki haberi okumazsa, orada iddia edilen hususun gerçek olduğunu zannedecek. Alt başlığı okuyunca, 'Böyle deniyor ama böyle değilmiş" haberini okuyorsunuz. Peki dünyada uluslararası sistemde habercilik yapan, böyle tanınmış bilinen bir ajans bunu yaparsa, o başlığı okuyan insanların yüzde kaçı oturur da haberin de detayını okur? Yani onların maksadı başlığı atmak. Kendilerini kurtarmak için de haberin detayında başlıktakinin doğru olmadığını söylüyor. Şimdi böylesine bir manipülasyon halen devam ediyor. Manipülasyon habercilik değildir. Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir. Ama Türkiye'nin bu tür tetikçiliğe, manipülasyona karnı toktur" dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, milletvekilleri, İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Mustafa Varank, "Hamdolsun Rabbimiz yüzümüzü kara çıkarmadı. Cumhur İttifakı olarak başarıyla bu seçimi atlatmış olduk. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs'ta seçimden hemen sonra Kısıklı'da evinin önündeki otobüsün üstüne çıktığında tabii ki bir zafer kazanmanın mutluluğunu yaşıyordu. Bize de hemen bir hedef koydu. 'Yerel seçimlerde çok çalışmalıyız' dedi. Onun için biliyorsunuz bizim bir sloganımız var; 'Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partililer ile protokol bayramlaştı.