Efkan Ala: Türkiye'nin Ev Sahipliği Diyalogun Önemini Gösteriyor

Efkan Ala: Türkiye'nin Ev Sahipliği Diyalogun Önemini Gösteriyor
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın, diyalog ve diplomasinin önemini bir kez daha vurguladığını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'de bir araya gelmesinin, diyalog ve diplomasinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Ala, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Efkan Ala, "Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'de bir araya gelmesi diyaloğun ve diplomasinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, başından beri yapıcı ve kolaylaştırıcı bir tutumla istikrarı önceleyen duruşunu sürdürmekte, barış için atılan her adımda aktif rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
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