Efkan Ala: 'Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ala paylaşımında şu ifadelere ver verdi;

" Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır.

İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz." - ANKARA