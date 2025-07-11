Efkan Ala: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bugün silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda kritik ve önemli bir eşik daha aşılmıştır. Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütünün silah bırakma ve teslim sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sürecin Türkiye'nin huzuru ve kardeşliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ala, "Bugün silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda kritik ve önemli bir eşik daha aşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ala, sürecin bu aşamaya gelmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşunun büyük rol oynadığını belirtti. Siyasi partilerin katkılarına ve milletin desteğine de dikkat çeken Ala, "Bu önemli aşamaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerimizin katkıları ve aziz milletimizin verdiği güç sayesinde gelinmiştir" dedi.

Sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Ala, "Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu hassas duruma da değinen Ala, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye'de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda, yürütülen çalışmaların aynı titizlikle devam edeceğini belirten Efkan Ala, "Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir" dedi. - ANKARA