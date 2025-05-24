Efkan Ala: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Umut Verici

Efkan Ala: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Umut Verici
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için atılan adımların, ülkenin ve bölgenin istikrarı açısından umut verici olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına yönelik atılan adımlar, ülkenin ve bölgenin istikrarı ve kalkınması açısından umut vericidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına yönelik atılan adımlar, ülkenin ve bölgenin istikrarı ve kalkınması açısından umut vericidir. Türkiye hem Suriye hem de bölgenin geleceği, istikrarı ve kalkınması için katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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