Efkan Ala: Millet İttifakı adaylarını gizlemeye çalışıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Kendi liderleri yetmedi yani parti başkanları, belediye başkanlarını da imdada çağırdılar. İçeride kim aday belli değil. Her biri bir meydanda 300 kişiye, 500 kişiye konuşmaya çalışıyor. Çünkü adaylarını da gizlemeye çalışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, bir iki mitinge katılıyor sadece bulunduğu yerden Twitter'dan ya da sosyal medya platformlarından bir video yayınlıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Orhangazi ilçesinde STK'larla bir araya geldi. Eski belediye başkanları, mahalle muhtarları, meslek kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, hemşehri dernekleri ve STK temsilcileriyle buluşmasında konuşan Ala, 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak iradeyi işaret ederek, "Dünyanın birçok ülkesine zorunlu olarak gidiyoruz. Oralarda şunu görüyoruz. Kim bir araya geleyim, memleket meselesini hangi ülke konuşup, sonra sandıktan bir irade çıkarır, bir istikrar çıkarır, onunla problemlerini çözebilmeyi başarmışsa orada sükunet, orada kalkınma, orada gelişme var. Hangi ülkenin insanları bunları başaramamışsa, orada kaosla kargaşa var. Fakirlik var, yoksulluk var" dedi.

"Cumhur İttifakı, bakın seçim sonrası için hiçbir pazarlığın içinde değil. Hiçbir şey duydunuz mu? Yani seçimden sonra şu bakan olacak, bu yardımcı olacak. Bunlar kendi liderleri yetmedi, yani parti başkanları, belediye başkanlarını da imdada çağırdılar. 1,5 yıl toplandılar, 1,5 yıl sonra bir aday belirlediler ve o aday belirledikten sonra 1,5 günde masayı dağıttılar, sonra tekrar toplandılar ve masanın örtüsünü bir kaldırdılar, altından HDP çıktı. Etrafımızda bu kadar büyük problem varken, Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla hızlı hızlı yürümesi gerekirken, bu kadar dağınık coğrafyada istikrar adası olmaktan başka bir seçeneği ve çaresi olmaması gerekirken, kendi meselelerini bile çözemeyen bir masadan çıkacak, çıkamayacak o iradenin memleketi yönetmesi ve memleketi hedeflerine doğru götürmesi maalesef mümkün değil. Şimdi dışarıda bakıyorum bu durumu gördüler ya içeride kim aday belli değil. ya her biri bir meydanda 300 kişiye 500 kişiye konuşmaya çalışıyor. Çünkü adaylarını da gizlemeye çalışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, bir iki mitinge katılıyor sadece bulunduğu yerden Twitter'dan ya da sosyal medya platformlarından bir video yayınlıyor. Onun için de inanın her biri bir meydanda yapmaya çalıştıkları şey gizlemek. Çünkü Kılıçdaroğlu ile Erdoğan karşı karşıya geldiğinde, milletin kafasında bu iki seçenekten biri olacak. Yarın 'seçin bir şey, ya Kılıçdaroğlu ya Erdoğan' dendiğinde, birçok insanın aman kardeşim, aman kardeşim Erdoğan dediğini biliyorlar."