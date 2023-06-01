Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Millet istikrardan yana bir irade ortaya koydu. Türkiye'yi her alanda geliştirerek; kalkınmış, demokrasisi güçlü, ekonomisi güçlü 10 ülke arasına girme hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz dedi.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclis'e gelerek milletvekili kaydını yaptıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Milletimiz, Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanlığına seçerek istikrardan yana iradesini koydu. İstikrar içeresinde Türkiye'nin, etrafımızda bu kadar problemli ülke varken, Suriye ve Irak gibi Ukrayna- Rusya savaşı gibi nasıl istikrar içerisinde yol aldığını da bütün dünyaya gösteriyoruz. Millet istikrardan yana bir irade ortaya koydu. Türkiye'yi her alanda geliştirerek kalkınmış, demokrasisi, ekonomisi güçlü 10 ülke arasına girme hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz dedi.

Kaydını yaptıranlar arasında yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da 14 Mayıs'ta milletvekili olarak seçildiğini ancak milletvekili olmanın heyecanını pek yaşayamadığını belirterek, Aklımız fikrimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasındaydı. 28 Mayıs'ta bu iş tamamlanınca, biraz sanki vekilliği hisseder gibi olduk. Şu anda da tam hissettiğimi söyleyemem. Belki yemin töreninden sonra kendimizi tam milletvekili olarak hissedeceğiz ifadelerinde bulundu.

'ÜLKEMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

CHP'nin TBMM'deki en genç üyesi İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gençlerin ve kadınların temsilcisi olacağını aktaran Gökçen, Gelecek için ülkesine sevgisiyle çok çalışan gençler var. Ben, o gençlerin temsilcisi olmaktan dolayı gerçekten büyük bir gurur içeresindeyim. Ülkemiz için, geleceğimiz için çalışacağız diye konuştu. (DHA)