Efkan Ala İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısına tepki gösterdi

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sessiz kalanlara tepki göstererek, "Siz inanç özgürlüğüne saldırıyı koruyarak aslında hak ve temel özgürlüklere saldırıyorsunuz. Hak ve özgürlüklere saldırıyı korumuş oluyorsunuz." dedi.

Memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde partililerle bayramlaşma programına katılan Ala, burada yaptığı konuşmada, hemşehrilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Ala, Türkiye'ye komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke insanın da buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ala, Türkiye'nin kendi bölgesinde ve dünya genelinde askeri anlamda güçlü bir ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Seçimlerden sonra Azerbaycan'a yapılan ziyaretlerdeki anılarından bahseden Ala, şöyle konuştu:

"İşgal yıllarında Azerbaycan, Türkiye'den tahliye helikopteri istediğini rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu televizyonlarda bahsetmişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Memleketine sevdalı bir kişiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetle Azerbaycan'a gidiyorlar. O zaman devlet başkanı rahmetli Elçibey ile görüşmeler yaptıktan sonra oradan ayrılırken, Yazıcıoğlu, 'Bizden bir arzunuz var mı?' diye sorunca Elçibey, 'Oradaki kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı tahliye etmek için Türkiye'den iki tahliye helikopteri istedik. Türkiye bunu bize gönderemedi. Onun için yolunuz açık olsun, tüm Türkiye'ye selam söyleyin. Biz Türkiye'den bir şey istemiyoruz. Canınızın sağlığı' diyor. Bunu içi acıyarak anlatırsınız. O dönemler iki tahliye helikopteri gönderemeyen Türkiye'den, 30 yıl sonra işgal altındaki Şuşa'yı kurtarmak için ne lazımsa o kadar malzeme gönderen bir Türkiye haline geldik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı güçle, istikrarı sağladığını belirten Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hep birlikte bunu başardık. Onun için birinci şartımız irade, ikinci şartımız da iradeyi yere düşürmeyen bir irade. Değerli kardeşlerim yönetici, lider arkasında milletini hissederse yol alır. Bütün dağları aşar. Yeter ki arkasında güç olsun, milleti dursun. Ama milleti arkasındayken de en ufak bir problemle karşılaştığında millet iradesini masada bırakıp gidenlerden de hiçbir zaman olmadık bundan sonra da olmayız, olmayacağız."

"Bu bir hak değil, bu bir özgürlük değil"

Ala, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı da bir kez daha kınayarak, bunu yapanların meczup olduğunu söyledi.

Bu olayın, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yaptığı müzakere sürecinde yaşanmasına dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:

"Bunu yapan meczup biri, aklı başında olsa onu yapmaz. Kur'an-ı Kerim bizim ruhumuzdur, o bizim inancımızdır, bizim her şeyimiz ona feda olsun. Değerli kardeşlerim biz, onun için asırlarca mücadele etmiş bir milletiz. Bu menfur saldırıya karşı en fazla tepkiyi yine Türkiye vermiştir. Cumhurbaşkanı'mız ve bu millet vermiştir. Bu asla bir fikir özgürlüğü değil. Bu bir hak değil, bu bir özgürlük değil. Yani bir kutsal kitabı yakmak hak değildir, bir özgürlük değildir, bir insanlık değildir. Bu bir saldırıdır, bu bir nefret suçudur."

Ala, saldırıyı yapanları koruyanların yanlış yolda olduklarını söyledi.

İnsan hak ve temel özgürlüklerine yapılan saldırının korunamayacağını vurgulayan Ala, şöyle devam etti:

"Siz inanç özgürlüğüne saldırıyı koruyarak aslında hak ve temel özgürlüklere saldırıyorsunuz. Hak ve özgürlüklere saldırıyı korumuş oluyorsunuz. Sizin göreviniz, sizin işiniz oradaki her dinin cemaatine mensup, her dine mensup insanların inançlarını korumaktır. Her türlü saldırıya karşı korumaktır. Ama siz oradaki Müslümanların inancının kitabına, imanlarının esasına saldıranı korunuyorsunuz. Bunun akılla, insan haklarıyla, vicdanla alakası yoktur. O bakımdan biz oralarda ne yapması gerektiğini anlatmayı biliyoruz, anlatıyoruz da, merak etmeyin. Bu konularda da en güçlü sesi çıkan bölge Türkiye olacaktır."

Konuşmalarından ardından Ala, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve beraberindekilerle partililerle bayramlaştı.