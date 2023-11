Ak Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "İsrail kendisine devlet diyor ama bir çete gibi davranıyor. Bir devlet hastane bombalar mı?" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'da muhtarla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Osmangazi ve Nilüfer ilçesindeki mahalle muhtarları ile Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı'nda buluşan Ala, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, muhtarlara seslenerek, "Benim babamda ben kendimi bildim bileli muhtardı, kendisi hala muhtar, babamı buradan saygıyla selamlıyorum. Bu durumdan dolayı muhtarlığı çok iyi bilen birisiyim. Muhtarlar her sorunun merceğidir, tabi oda her sorunları çözmek için çaba sarf eder. Muhtarın her devlet kurumu ile, bütün vatandaşlar ile işi vardır, yani Muhtarlar bu benim işim değildir diyemez. Biz bu anlayış ile sizlere bakıyoruz. Burada bulunan Muhtarlarımız ve ayrı zamanda muhtarlarımıza oy vermiş vatandaşlarımızı da burada görüyorum, yani sizler tek bir kişi değil bir bütünsünüz" ifadelerini kullandı.

"İsrail kendisine devlet diyor ama bir çete gibi davranıyor"

İsrail'in devlet gibi değil bir çete gibi davrandığını söyleyen Ala, "Azerbaycan işgal altındaki topraklarını yeni kurtardı, peki bir zulüm emaresi gördünüz mü? Zulüm edenlere bile zulüm etmiyor bizim insanımız. Kıbrıs'ta bizim insanımıza zulüm ettiler ve bizde oraya çıkarma yaptık, biz orada bir harekat yaptık. Bu harekatın sonunda herhangi bir zulüm ibaresi gördünüz mü? Ondan önce dünya da Rum çeteleri tarafından katledilen insanlarımızın resmi var mıydı, yok muydu? Bizim ordumuz oraya gittiğinde bir zulüm gerçekleştirdi mi? Tabi ki de hayır gerçekleştirmedi. Zulüm edene bile zulüm etmeme anlayışı bizim uygarlığımızda var ve tüm dünyanın bu uygarlığı benimsemesi gerekmektedir. İsrail kendisine devlet diyor ama bir çete gibi davranıyor. Bir devlet hastane bombalar mı? Bir devlet hastane, okul, ambulans konvoyunu bombalıya bilir mi, bizim inancımızın, bizim uygarlığımızın bunu anlayabilmesi mümkün değildir. Biz bunlara yüksek sesle itiraz ediyoruz, inşallah çok daha fazlasını yapma imkanı bulacağız" diye konuştu.

"Filistinliler bu devleti yönetecek"

İsrail - Filistin savaşında 2 devletli çözümün doğru olduğunu vurgulayan Ala, "Dünyanın gerçekten bizim anlayışımıza ve uygarlığımıza ihtiyacı var. Orada İsrail kendi geleceğini bombalıyor. Orada sadece çocukların cesetleri değil insanlık enkaz altında. Orada insanlığın vicdanı ve onuru bombalanıyor ve kendisine büyük diyen ülkelerden de ses çıkmıyor. Demek ki şuanda güç onların elinde zulüm üretiyor oysa güç adalet üretmeli. Kelimeler bitiyor ama içimizdeki o isyan bitmiyor. Herkes elinden geleni yapmalı, böyle bir rezalet olabilir mi. Dünyanın her yerinde herkesin vicdanı kabardı ve gösteriler yapmaya devam ediyorlar. Bir an önce tek taraflı saldırı durdurulmalı. Başından beri söylüyorum, Filistin de bir devlet olacak ve Filistinliler bu devleti yönetecek" dedi.

"Demokrasi bizim en değerli kaynağımız"

Türkiye'nin en değerli kaynağının demokrasi olduğuna vurgu yapan Ala, "Bir genel seçim dönemi yaşadık, milletimiz bir istikrar ve güven armağan etti. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde güvenli ve istikrarlı bir şekilde ileriye taşıyoruz. Yerel yönetimlerde ise aynı şekilde güzel bir iş birliği içerisinde devam edeceğiz. Sadece şunları hatırlatıp yerime geçeceğim, daha önce masalar vardı dağıldı birleşti toplandı hançerler el ele geziyor bunlar bizim uğraşacağımız şeyler değil. Demokrasi ve sandık bizim en değerli kaynağımızdır" şeklinde konuştu. - BURSA