Haberler

Efkan Ala: İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı Provokasyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail'in ateşkes şartlarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı uluslararası hukuk ihlali ve bölgesel barışa tehdit olarak değerlendirerek, uluslararası toplumun somut tedbirler alması çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes şartlarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukunun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, İsrail'in saldırısı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes şartlarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukunun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur. Sivil nüfusa yönelik bu saldırı, uluslararası toplumun tüm çağrılarını ve diplomatik çabalarını alenen hiçe sayan bir tutumun göstergesidir. Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" kapsamında imzalanan Niyet Beyanı, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi adına önemli bir irade beyanıdır. Ancak İsrail'in bu saldırısı, bu iradeyi baltalama girişimidir; bölgesel barışın ve küresel güvenliğin temellerine yönelmiş açık bir komplodur" ifadelerine yer verdi.

Efkan Ala yaptığı paylaşımda kınama açıklamalarının yeterli olmadığını belirterek, "Artık uluslararası toplum, kınama açıklamalarıyla sınırlı tepkilerden vazgeçmeli; hukuki, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere somut mekanizmaları devreye sokmalıdır. Zira cezalandırılmayan her saldırı, yeni bir suçu teşvik etmektedir. Filistin halkına yönelik bu alçak eylemlerin devamı, uluslararası hukukun etkisini de hedef almaktadır. Dolayısıyla, barışın korunması iddiasında bulunan hiçbir devlet, bu tür eylemler karşısında tarafsız kalma lüksüne sahip değildir. İsrail'in saldırgan politikalarına karşı kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü yüksek bir ortak tepki verilmedikçe, ne bölgesel barıştan ne de küresel adaletten söz etmek mümkündür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.