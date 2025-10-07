Efkan Ala: Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her uluslararası platformda ve her ikili görüşmede Gazze'yi birinci sıraya yerleştirdiğini belirterek, "'Bu dönemde, Gazze'nin sesi kim' derseniz; Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu da bu milletin ona verdiği güç sayesindedir" dedi.

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, parti genel merkezinde 'Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları' başlıklı panel düzenlendi. Panele, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve partililer katıldı.

'GAZZE'DE ÖLEN İNSANLIĞIN VİCDANIDIR'

Genel Başkan Vekili Efkan Ala, insanlığın vicdanının Gazze'de bombaların altında mezarlara gömüldüğünü belirterek, "Aslında Gazze'de ölen insanlığın vicdanıdır. Gazze'de bir savaş değil tek taraflı soykırım, acımasızca saldırı ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Vicdan sahibi, insanlıktan nasibini almış her erdemli insan dile getirebilir. Dünyanın dört bir köşesinde yönetimler hariç olmak üzere insanlık gerçekten bu soykırıma karşı isyan halinde ama bir şey yapamıyor. Yönetimlerse önemli bir kısmı ekonomik olarak gelişmiş ülke olarak değerlendirdiğimiz ama erdem, uygarlık ve medeniyet olarak yerlerde sürünen bir kesim ise bu Siyonizm'in, insanlığa karşı işlediği suçu bırakın engellemeyi açıkça destekliyor. Bu yeni bir çağ demektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Birleşmiş Milletler olmak üzere her uluslararası platformda ve her ikili görüşmede Gazze'yi birinci sıraya yerleştirdiğini aktaran Ala, "'Bu dönemde, Gazze'nin sesi kim' derseniz; Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu da bu milletin ona verdiği güç sayesindedir" açıklamasında bulundu.

'TARİH AFFETSE İNSANLIK AFFETMEZ'

Geniş perspektiften bakınca İsrail'in kendi mezarını kazdığını vurgulayan Efkan Ala, "Bu hep böyle gitmeyecek, bu coğrafya hep böyle olmayacak. Burada güç elde edildiği zaman o gücü elde edenlerin vicdanına hitap edeceksin ki güçlü olduğun zaman sen de varlığını devam ettirebilesin. Öyle şeyler yapıyorlar ki o güç affetse tarih affetmez, tarih affetse insanlık affetmez. Aklın da diplomasinin de mezarını kazıyorlar. İnsanlığın bütün değerlerini aslında Gazze'ye kendi gelecekleriyle birlikte gömüyorlar. Bunların burada karlı çıkması mümkün değil. Acı bizim acımız, insanlığın acısı. Gazzeliler orada insanlığın savunucusu ve geleceğinin bedelini ödüyorlar. Bütün Gazzelileri buradan selamlıyorum. Milletin bize verdiği güç sayesinde elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bunun bir kısmını söylüyoruz, bir kısmını söylemiyoruz çünkü biz bunu Allah, insanlık ve erdem için yapıyoruz. Daha fazlasını da yaparız, yapacağız inşallah" diye konuştu.

'GELECEĞİ KURACAK OLAN MAZLUMLARDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki 'One minute' çıkışına değinen Efkan Ala, "Bu zulmün geleceğini ilk önce haber veren ve buna karşı insanlığı uyaran, Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'One minute' çıkışıydı. O zaman bunlara 'One minute' dendiği zaman insanlığın bir kısmı 'dur' deseydi bu kadar zulüm işlenmeyecekti. Diplomasi biraz öngörü, çaba gerektirir. O ülkelerin de Filistin'i tanımalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü onlar da zamanında Siyonizm'i kullandılar. Sonra baktılar ki onlar güçlendikçe aslında kendi altlarını oyuyor o ülkelerin ve o ülkeleri kullanmaya çalışıyorlar. İşte o zaman 'Bir dakika' dediler. Başta İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere Siyonizm'in ve Netenyahu hükümetinin, kendilerini de kullandığını fark ettikleri an, Filistin'i devlet olarak tanımaya başladılar. Biz zaten başından beri Türkiye olarak her platformda dile getirdik ki çözüm iki devletli olur" dedi.

Ala, yaşanan olaylara bugünden değil, yüzyıllardan bakmak gerektiğini vurgulayarak, "O zaman şunu biliriz ki zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Mazlumlar bedel ödeyebilir ama geleceği kuracak olan mazlumlardır" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL İNSANLARI AÇLIKTAN KIRILACAK HALE GETİRDİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise Gazze'de çok açık bir insanlık ve soykırım suçu işlendiğini söyledi. Yalçın, Gazze'nin abluka altında tutulup, insanların açlıktan kırılacak hale getirildiğini ifade ederek, "Her yönüyle oldukça açık gözüken bir durum ama belki de birçok yönüyle, tam anlamıyla gerçekliği, sonuçları ve sebepleri çerçevesinde herkes tarafından çok net anlaşılamayan bir süreç. İsrail, öylesine planlı bir şekilde bu işleri yürütüyor ki 1'inci Dünya Savaşı'ndan bu yana 2 adım ileri, 1 adım geri gidiyormuş gibi ana planından hiç sapmadan sürekli bir yayılmacılık, saldırganlık içerisinde devam ederken; maalesef belki de biz, insan toplumları ve dünyanın tüm geri kalanı gündemimizin dışarısına her seferinde Gazze'yi ve Filistin'i çıkardığımızda onlar bu işi hiç unutmadan devam ettiriyorlar" diye konuştu.

'SALDIRGANLIKLARI ARTARAK DEVAM EDEBİLİR'

Yalçın, İsrail'in her türlü masada konuşulduğunu ve sürekli kendi gündemleri çerçevesinde bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Meselenin sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını düşünüyoruz. Hem mekansal hem de zamansal bakımdan mesele sadece Gazze veya son 2 sene değil. Mekansal anlamda İsrail'in saldırganlığı öylesine sınır tanımıyor ki bugün Gazze, yarın Batı Şeria, öbür gün Suriye, bir diğer gün Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Türkiye ve tüm bölge hatta belki de tüm uluslararası sistem tehdit altına alınıyor. İsrail tehlikesi ve saldırganlığı belki de kendilerine semitik ruha bile saldırganlık sonuçları doğurabilecek kadar bir azgınlık içerisinde. O yüzden bu meseleyi en ince ayrıntısıyla ele almak zorundayız" dedi.