AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını lanetledi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Suriye'nin Humus vilayetinde, bir camiye yönelik menfur terör saldırısını en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Bu insanlık dışı eylemde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Suriye devleti ve kardeş Suriye halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Terör, hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi coğrafyada ortaya çıkarsa çıksın insanlığın ortak düşmanıdır. Türkiye olarak, terörle mücadelede Suriye halkı ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Suriye'nin ulusal egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bölgesel istikrar için hayati öneme sahiptir. Türkiye, her türlü provokasyona ve zorluğa rağmen istikrarını, güvenliğini ve birlik-beraberliğini muhafaza etme kararlılığında olan Suriye'nin yanındadır."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
