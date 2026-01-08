Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt vererek, iftiralarla siyasi iflasını ilan ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor. Siyaset üretememenin, uluslararası düzeyde saygınlık elde edemememin hıncıyla her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, yalana sarılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki stratejik duruşunu anlamak için siyasi akıl ve devlet tecrübesi gerekir. Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır. Dünya gelişmelerini izlemek şöyle dursun, kendi hezeyanlarının içinde kaybolmuş durumda. Siyaset, bu tür düzeysiz iddiaları ciddiye alacak kadar hafif değildir."

