Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı ifadeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletin iradesine karşı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil kullandığını ve bu dilin, milli iradeye karşı açık bir saygısızlık olduğunu ifade eden Ala, bu tutumun siyasi bir çaresizliği dışa vurumu olduğunu söyledi.

Ala, açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçmişte vesayetin koridorlarında iktidar arayan CHP yönetimi, şimdi de yabancı başkentlerde iktidar arıyor. Kendi ülkesinin başarılarını görmezden gelip yabancı başkentlerin onayını arayan bir siyasetçinin ne milli duruşu olabilir ne de milletimize karşı samimiyeti. Ortada söz söylenecek bir durum varsa o da kendilerinin içlerine düştükleri siyasi sefalettir. Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır. 'Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz, Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz.' Sizin tehditlerinizi kale almayız. Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesiyle defalarca yetkilendirilmiş, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın bir konuma taşımış bir liderdir. Ona yöneltilen bu saldırgan dil, her defasında milletimizin vicdan duvarına çarpacak ve tarih önünde, tıpkı diğer ucuz siyasi hamleler gibi, değersiz bir yankıdan ibaret kalacaktır." - ANKARA