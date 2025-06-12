Efkan Ala'dan Ortadoğu Gerilimine İlişkin Açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Ortadoğu'da artan gerilimin bölge ülkeler başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Efkan Ala bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye, bölgesel sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yana tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Orta Doğu'da mevcut gerilimin tırmandırılması ve sıcak bir çatışmaya evrilme riski, bölge ülkeleri başta olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu çerçevede, tansiyonun düşürülmesine yönelik hızlı ve etkili adımların atılması elzemdir. Türkiye, bu doğrultuda atılacak her yapıcı girişime katkı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA