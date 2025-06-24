Efkan Ala'dan İsrail-İran Ateşkesi Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail ile İran arasındaki ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladı. Tarafları ateşkese tam riayet etmeye çağırarak bölgedeki kalıcı barışın diyalog ve diplomasi ile sağlanması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tarafları ateşkese tam riayet etmeye çağırdı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin süreci memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte ateşkesin akamete uğramasına ve ihlal iddialarına yönelik gelişmeleri dikkatle takip ediyor, tarafları ateşkese tam riayet etmeye çağırıyoruz. Bölgede kalıcı barış için diyalog ve diplomasinin sürdürülmesi şarttır. Filistin meselesinin çözümü, Orta Doğu'daki istikrarın anahtarıdır. Türkiye, barışa yönelik her yapıcı çabaya destek vermeye hazırdır."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
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