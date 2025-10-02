Efkan Ala'dan İsrail'in Sumud Filosu Üyelerine Müdahale Tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Küresel Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasına ilişkin, Türkiye olarak süreci, hukuki ve diplomatik girişimlerle yakından takip ettiklerini bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasına tepki gösterdi.

Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi kabul edilemez gördüklerini ve telin ettiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu sivil gönüllülerin rehin alınması, uluslararası hukuk açısından sorumluluk doğuran bir fiildir. Türkiye olarak süreci, hukuki ve diplomatik girişimlerle yakından takip ediyoruz."