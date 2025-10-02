Haberler

Efkan Ala'dan İsrail'in Sumud Filosu Üyelerine Müdahale Tepkisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Küresel Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasına tepki göstererek Türkiye’nin hukuki ve diplomatik girişimlerle süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Küresel Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasına ilişkin, Türkiye olarak süreci, hukuki ve diplomatik girişimlerle yakından takip ettiklerini bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasına tepki gösterdi.

Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi kabul edilemez gördüklerini ve telin ettiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu sivil gönüllülerin rehin alınması, uluslararası hukuk açısından sorumluluk doğuran bir fiildir. Türkiye olarak süreci, hukuki ve diplomatik girişimlerle yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı

MHP'nin ağır topundan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.