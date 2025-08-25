Efkan Ala'dan İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef alan ve sivillerin yanı sıra gazetecilerin de hayatını kaybetmesine yol açan saldırısının uluslararası hukuka ve temel insan haklarına karşı açık bir saldırı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef alan ve sivillerin yanı sıra gazetecilerin de hayatını kaybetmesine yol açan saldırısı, uluslararası hukuka ve temel insan haklarına karşı açık bir saldırıdır. Bu vahşi eylem, dünya çapında demokrasi ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından şiddetle kınanmalı ve lanetlenmelidir. Hastanelerin, sağlık personelinin ve gazetecilerin korunması, hiçbir koşulda tartışma konusu olamaz. Bu tür saldırılar, tüm insanlık için bir tehdit niteliğindedir. Bu vahşet, Netanyahu hükümetinin katliam siyasetini bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumun sorumluluğunu unutmaması gerekmektedir. Uluslararası örgütler, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya, savaş suçlarıyla ilgili hesap verebilirliğini sağlamak adına derhal harekete geçmeye ve suçluların yargılanması için gerekli adımları atmaya çağırmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA