Efkan Ala'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın People's Daily gazetesi için kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın People's Daily'de yayımlanan makalesi, Türkiye'nin dış politikadaki temel yaklaşımını yani güven tesisine, adil barışın inşasına ve krizlerin çözümünde diplomasiye dayalı vizyonunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin'in People's Daily gazetesi için kaleme aldığı makaleye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın People's Daily'de yayımlanan makalesi, Türkiye'nin dış politikadaki temel yaklaşımını yani güven tesisine, adil barışın inşasına ve krizlerin çözümünde diplomasiye dayalı vizyonunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koymaktadır: Karadeniz Tahıl Girişimi'nden İstanbul ve Antalya'daki barış görüşmelerine, insani koridorların açılmasından esir takaslarına kadar üstlenilen kritik roller, Türkiye'nin küresel barışa somut katkılarının kanıtıdır." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, adaletin, hakkaniyetin ve kapsayıcı bir düzenin sözcüsü olmaya devam edecektir"

Çin'in Tiencin kentinde bugün ve yarın düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin, bu vizyonun uluslararası toplumla paylaşılması açısından tarihi imkan sunduğuna dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu platformda da adaletin, hakkaniyetin ve kapsayıcı bir düzenin sözcüsü olmaya devam edecektir. Gazze'de yaşanan insani felaket, mevcut uluslararası sistemin yetersizliklerini en açık haliyle gözler önüne sermektedir. İsrail'in işlediği zulüm ve soykırım karşısında Türkiye'nin tavrı açıktır. İnsan hayatını, insan onurunu ve temel hakları merkeze alan bir siyaset. Bu nedenle sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkes için yoğun çaba gösterilmektedir. Türkiye, bir yandan mazlumların elinden tutarken diğer yandan diplomasiyle kalıcı barışın kapısını aralamaktadır.

Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. İnsanlığın geleceği ancak adalet ve vicdanın ortak zeminde buluşmasıyla güvence altına alınabilir."