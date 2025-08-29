Efkan Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nikkei Shimbun gazetesi için kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız tarafından kaleme alınan ve Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun'da yayımlanan makale, Asya'nın iki ucundan dünyaya güçlü bir ortak vicdan çağrısı olmuştur." ifadesini kullandı.

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nikkei Shimbun gazetesi için kaleme aldığı makaleye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölgesel meselelerde hem de küresel adaletin tesisi için hemen her gün kararlılıkla çaba gösterdiğini, barış konusunda güçlü liderlik ortaya koyduğunu belirten Ala, Türkiye'nin tarihi mirasından güç alan bu duruşun, insanlığın ortak vicdanını da önceleyen bir diplomasi anlayışını temsil ettiğini aktardı.

Ala, bugün dünyada örneğine az rastlanır bu yaklaşımın, adaleti, vicdanı ve insani değerleri merkeze alan örnek bir diplomatik ve tarihi miras olarak kayda geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kaleme alınan ve Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun'da yayımlanan makale, Asya'nın iki ucundan dünyaya güçlü bir ortak vicdan çağrısı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun diplomatik belgelerle sınırlı olmadığını, insani yardımlardan, tarihi hatıralardan ve ortak değerlerden beslendiğini vurgulamış, Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiği büyük projelerin bu köklü dostluğun sembolü olduğunu ifade etmiştir. Küresel krizler karşısında insani diplomasiye dikkat çekerek, TİKA ile JICA'nın ortak çalışmalarını örnek göstermiştir. Gazze bağlamında ise İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının yarattığı vahim insani tabloya işaret ederek, ateşkesin tesisi, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için uluslararası dayanışma çağrısı yapmıştır. Türkiye'nin artan diplomatik etkisi ve insani yardım kapasitesinin, Japonya'nın barışı önceleyen yaklaşımıyla bütünleşmesi halinde, insanlığın ortak vicdanını yansıtan güçlü bir geleceğin inşa edilebileceği vurgulanmıştır."

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da küresel vicdanın ve adaletin sesi olarak tarihe iz bırakmayı ve bu doğrultuda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.