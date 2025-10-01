Haberler

Efkan Ala: CHP Meclis'te Yok

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış oturumuna katılmamasını eleştirerek, 'Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te, CHP yok' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış oturumuna katılmamasına ilişkin, "Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te, CHP yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış oturumunu protesto ederek katılmamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ala açıklamasında, "Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te, CHP yok. TBMM, millet iradesinin tecelli ettiği mekandır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
