Efkan Ala: Ali Mahir Başarır'ın Dili Ahlaki Meşruiyetini Kaybetti

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına ilişkin, "Ali Mahir Başarır'ın dili ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda" dedi

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son hezeyanları, maalesef siyasetin giderek daha fazla seviyesiz ve ucuz ajitasyonun diliyle kirletildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kullandığı çirkin üslup, demokratik rekabetin zarafetinden, fikir mücadelesinin asaletinden tamamen uzak; siyaset değil, sokak arası kabadayılığı andıran bir söylem biçimi. Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tavır, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka saygısızlıktır"

Açıklamasında, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın ifadelerini seviyesiz hitap biçimi olduğunu ve muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürü olduğunu dile getiren Ala, "Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ala, açıklamasına şöyle devam etti:

"Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür; muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki, bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor. Siyasetin onuru, söylemin vakarında gizlidir. Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu ülke, çürümüş bir zihniyetin siyasal meşruiyet kılıfına sokulmasına daha fazla izin vermeyecektir. Gerçek siyaset, sokak jargonuna değil, fikrin vakarına yaslanır. Başarır gibilerinin anlamadığı da tam olarak budur." - ANKARA