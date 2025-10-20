Haberler

Efkan Ala: Ali Mahir Başarır'ın Dili Ahlaki Meşruiyetini Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarını eleştirerek, 'Başarır'ın dili saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda' dedi. Ala, bu tavrın siyaseti nefret arenasına dönüştürdüğünü ve temsil ettiği halka saygısızlık olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına ilişkin, "Ali Mahir Başarır'ın dili ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda" dedi

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son hezeyanları, maalesef siyasetin giderek daha fazla seviyesiz ve ucuz ajitasyonun diliyle kirletildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kullandığı çirkin üslup, demokratik rekabetin zarafetinden, fikir mücadelesinin asaletinden tamamen uzak; siyaset değil, sokak arası kabadayılığı andıran bir söylem biçimi. Bu müptezellik, bu seviyesizlik, sahibinin bayağılığını ve alçaklık seviyesini gösterir. Aynıyla iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tavır, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka saygısızlıktır"

Açıklamasında, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın ifadelerini seviyesiz hitap biçimi olduğunu ve muhalefet zannıyla kin kusmanın tipik bir tezahürü olduğunu dile getiren Ala, "Üstelik bu tavır, siyaseti bir fikir mücadelesi olmaktan çıkarıp bir nefret arenasına dönüştürmektedir. Bu, her şeyden önce temsil ettiğini iddia ettiği halka da saygısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ala, açıklamasına şöyle devam etti:

"Başarır'ın dili, eleştiri sınırlarını aşarak ahlaki meşruiyetini kaybetmiş bir saldırganlığa ve müptezelliğe dönüşmüş durumda. Demokrasi, hakaretle değil, fikirle büyür; muhalefet, çirkin sözlerle değil, vizyonla anlam kazanır. Ancak belli ki, bazıları kendi fikri yetersizliklerini bu tür çirkin ifadelerle perdelemeyi siyaset sanıyor. Siyasetin onuru, söylemin vakarında gizlidir. Başarır'ın bu üslubu hem kendi partisine hem de siyaset geleneğimize zarar vermektedir. Millet, kimin dürüstçe memleket meselesi konuştuğunu, kiminse sahne arkasında öfke ve kinle rol yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu ülke, çürümüş bir zihniyetin siyasal meşruiyet kılıfına sokulmasına daha fazla izin vermeyecektir. Gerçek siyaset, sokak jargonuna değil, fikrin vakarına yaslanır. Başarır gibilerinin anlamadığı da tam olarak budur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
İzmir'de feci kaza: Lastiği patlayan minibüse çarpan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca araçtan indi hayatından oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Alt geçitte can pazarı! Engelli kadın sele kapıldı
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.