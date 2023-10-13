Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Belediyecilik Çalışmalarıyla Öne Çıkıyor

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarının önemi vurgulandı. Başka Bir Siyaset Okulu'nda yapılan oturumda konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, belediyenin başarısını övdü.

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde, "Herkes Farklı Herkes Eşit" sloganı ile 9- 16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu'nda konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, sosyal belediyecilik çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği uygulamada çok başarılı bir belediye" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Başka Bir Siyaset Okulu, Efes Selçuk Kent Belleği'nde düzenlenen "Türkiye'de Sosyal Politikalar" oturumuyla devam etti.

"Türkiye'de Sosyal Politikalar" oturumuna Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve CHP Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aylin Yaman katıldı.

Konuşmasında Efes Selçuk Belediyesi tarafından yürütülen sosyal belediyecilik projelerini oluşturan koşullara değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Bir kent özelinde düşünürsek sosyal politikaları uygularken o kenti avucunuzun içerisindeki çizgiler kadar iyi biliyor olmanız lazım. Kimin nerede, ne zaman, neye ihtiyacı olduğunu ve bunu yönetmek adına dayanışma kültürünü geliştirmeniz lazım" dedi.

Sosyal devlet olmanın en önemli ilkelerinden bir tanesinin yerinden yönetim olduğunu belirten Yüksel Taşkın ise, "Benim Selçuk'u ziyaret sebeplerimden bir tanesi de Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği uygulamada çok başarılı bir belediye olmasıdır" şeklinde konuştu.

Dr. Aylin Yaman, sağlık ve sosyal politikalar ilişkisine değinerek; "Sosyal politikalar anlamında toplumun sağlığı çok önemli. Toplumun sağlığı olmazsa hiçbir sosyal politika alanında ilerleyemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BBSO öğrencileri oturumun sonunda öğrenciler katılımcılara sordukları soruların yanı sıra sosyal politikalara ilişkin önerilerini dile getirdiler.