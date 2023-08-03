Adaylık için başka bir partiye geçiş yapacağı konusunda hakkında çıkan iddiaları yanıtlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ; "CHP benim evim ve ben ev sahibiyim" dedi.

Aydın'da siyaset kazanı her geçen gün kaynamaya devam ederken, yerel seçimler yaklaştıkça çıkan iddiaların da sayısı artmaya başladı. Son olarak Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, CHP'den ayrılarak başka bir partiden aday olacağı ve bazı isimlerle görüştüğü yolunda ortaya atılan iddiaları Başkan Atay Meclis toplantısı sonrası sert bir dille yanıt verdi. Bu iddiaların birileri tarafından kasıtlı ve maksatlı olarak ortaya atıldığını ileri süren Başkan Atay, kesin bir dille konuşarak "CHP benim evim ve ben ev sahibiyim. Başka bir yere gitmem ve görüşmem söz konusu değil" dedi.

Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, konuşmasında "Benimle ilgili şu partiyle görüşüyor, şu kişiyle görüşüyor diye kasıtlı olarak insan yerine bile koymadığım kişiler tarafından bazı iddialar ortaya atılıyor. Ben hiçbir siyasi partinin yöneticisiyle, başkanıyla, milletvekiliyle transfer ile ilgili, bir siyasi partiye geçip oradan adaylıkla ilgili ne bir pazarlık ne de bir konuşma yaptım. Bunu söylemek dünyanın en ahlaksız davranışıdır. Bunu söyleyenlerin de kim olduğunu, kimlerin yazdırdığını bütün Aydın biliyor. Bu yaptığınız yanınıza kar kalmayacak. Bunu da bilin. Ben hiç kimseyle siyasi partinin görüşmesini yapmadım. Ben ev sahibiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahibiyim ben. Başkaları misafir. Daha dün geldiler. O arkadaşların iradeleriyle beni bu partimden itibarsızlaştırmaya çalışan o zihniyete, gün gelecek halk tarafından gereken cevap verilecektir. Bu kadar alçak ve bel altı siyaseti 45 yıllık siyasi hayatımda görmedim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN