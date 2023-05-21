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Efeler Belediye Başkanı Atay, 2. tur seçim çalışmaları için alana indi

Efeler Belediye Başkanı Atay, 2. tur seçim çalışmaları için alana indi

Politika Haberleri

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, 28 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek için sahaya indi.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, 28 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na destek için sahaya indi. Karpuzlu'da halkla buluşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Pazar yerinde ve çarşıda esnafla buluşup Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Aydın'da milletvekili sayısını 3'ten 4'e yükselten CHP, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için saha çalışmalarına Karpuzlu'da devam etti. İlçenin semt pazarında tezgah tezgah, dükkan dükkan dolaşan Fatih Atay, vatandaşların hatırını sorup 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini istedi. Fatih Atay'a CHP İlçe Başkanı Tuğrul Ozan, Gençlik Kolları Başkanı Çağlar Gülyüz, Kadın Kolları Başkanı Selda Tosun ve partililer eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Seçimi Efeler Fatih Politika Haberler

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