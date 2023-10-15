EFA Başkanı Lorena Lopez, Batı Trakya'daki azınlık okulunun durumunu değerlendirdi

Avrupa Hür İttifakı (EFA) Başkanı Lorena Lopez, İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun durumu ve eğitim şartları karşısında şok yaşadıklarını belirtti. Lopez, nitelikli eğitimin herkesin hakkı olduğunu ve azınlık topluluklarının da en iyi eğitimi almayı hak ettiğini düşündüklerini ifade etti.

Avrupa Hür İttifakı (EFA) Başkanı Lorena Lopez, ziyaret ettiği İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesinin durumu ve eğitim şartları karşısında şok yaşadıklarını belirterek, "Nitelikli eğitimin herkesin hakkı olduğunu ve azınlık topluluklarının da en iyi eğitimi almayı hak ettiğini düşünüyoruz." dedi.

EFA'nın ilk kongresine katılmak için Fransa'nın Strasburg kentinde bulunan Lopez, Batı Trakya'daki azınlık okulunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Lopez, bu yıl yaptıkları Batı Trakya ziyareti kapsamında, İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ne de gittiklerini ifade etti.

Öğrencilerin eski bir binada, sınırlı imkanlarla eğitim aldıklarını gördüklerini ve bu durumun kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan Lopez, okulun fiziki durumu ve eğitim şartları karşısında büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi.

Lopez, bu ziyaretin Yunan hükümetini rahatsız ettiğini bildiklerini ancak Yunan yetkililerin sorunun çözümü konusunda adım atmadığını belirtti.

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin mücadelesine ve azınlığa desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Lopez, "Eğitim toplumlar için temel bir unsurudur. Nitelikli eğitimin herkesin hakkı olduğunu ve azınlık topluluklarının da en iyi eğitimi almayı hak ettiğini düşünüyoruz." diye konuştu.