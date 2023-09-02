Edremit'te terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yakalanan Suriye uyruklu bir kişi, terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyordu. Kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmak üzere iken M. F. İ.(40) isimli kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede adı geçen kişinin hakkında Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK/KCK) suçundan açık dosyası bulunduğu, ayrıca Kilis Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tahdit kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen, Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS üzerinden ifadesinin alınan kişi tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR