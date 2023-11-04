Edremit'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) FETÖ/PDY üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. K.'nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Firari hükümlü Z. K.'nın ilçe merkezinde bir evde saklandığını bilgisine uluşan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yakalanan Z. K, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika