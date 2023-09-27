Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edremit'te 20 düzensiz göçmen ile yakalanan 2 organizatör tutuklandı

Edremit'te 20 düzensiz göçmen ile yakalanan 2 organizatör tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Polis tarafından yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde Edremit ilçesinde öncü-artçı olarak hareket eden 2 araca yönelik operasyon yapıldı.

Kıyı şeridini kullanarak Yunanistan'ın Midilli adası üzerinden Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 6'sı çocuk toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 2 organizatör şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs daha sonra Edremit Adliyesine Sevk edildi. 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine sevk edildiler.