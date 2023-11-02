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Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan operasyonlarda toplamda 26 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de Fas, Filistin, Mısır ve Tunus uyruklu 21 göçmen tespit edilirken, Kırklareli'nde ise bir takside bulunan 5 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edildi.