Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Yunanistan sınır hattında yapılan çalışmaları incelemek üzere ziyaretlerde bulundu. Sinekli ve Doyran sınır karakollarını da ziyaret eden Vali Sezer'e, çeşitli yetkililer eşlik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye- Yunanistan sınır hattında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, Sinekli ve Doyran sınır karakollarını da ziyaret etti.

Sezer'e ziyaretlerinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu eşlik etti.