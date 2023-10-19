Edirne Valisi Muhtarlar Günü Programında Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Sezer, muhtarların devletin kulağı, gözü ve vatandaşa dokunan eli olduğunu vurgulayarak, önemli olanın vatandaşın gönlüne dokunmak olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sezer, Edirne Valiliğince Polis Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, köklü devlet geleneğinde muhtarların yerinin önemli olduğunu söyledi.

Muhtarların, mahalle ve köylerde devletin kulağı, gözü ve vatandaşa dokunan eli olduğunu belirten Sezer, "Bu makamlar gelip geçici makamlar. Önemli olan bir hoş seda bırakmak. Önemli olan vatandaşımızın gönlüne dokunmak ve mahallelerde köylerde devlet adına, millet adına ne yapılacaksa onu en iyi şekilde ya kendimiz yapmak ya da yapabilecek makamları harekete geçirmek. Bunu Edirne'de en iyi şekilde yaptığınızı görüyoruz. " diye konuştu.

Sezer, polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşlara 24 saat hizmet etmek için hazır olduğunu dile getirdi.

Mahallelerde uyuşturucu madde kullanan ve asayişi tehdit eden kişilerin olabileceğini ifade eden Sezer, "Bununla mücadele edeceğimizi, en ufak bir taviz göstermeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu konuda çok hassasız. Sizler bildikleriniz, gördükleriniz varsa muhakkak iletiyorsunuz. Bundan sonra da iletin." dedi.

Sezer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını, ölenlere rahmet dilediğini belirtti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da muhtarların hiçbir siyasi parti ya da grup tarafından aday gösterilmeden seçmenin karşısına doğrudan çıktığını, muhtarlığın demokrasideki en önemli kurum olduğunu belirtti.

Muhtarların demokraside çok kıymetli ve vazgeçilmez bir önemi olduğunu ifade eden Gürkan, "Yerel yönetimlerle ve kamu kurumlarıyla vatandaşın ilişkisini sağlayan, köprü vazifesi yapan muhtarlarımız vatandaşın sorunlarının çözümünde birinci derecede etkili ve sorumlu kişiler. Bu anlamda ülkemizdeki demokrasinin sürdürülmesi, yaşatılması için hep birlikte görev yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gürkan, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini, Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun ve Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, günlerini buruk kutladıklarını ifade etti.

Programa kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.