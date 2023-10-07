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Edirne Uzunköprü'de Asayiş Uygulaması Yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 200 kişi sorgulandı, 102 araç kontrol edildi. Uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, arama kaydı olan 2 kişi yakalandı ve alkollü sürücülere toplamda 28 bin 470 lira ceza kesildi. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimlere katıldı.