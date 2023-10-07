Edirne Uzunköprü'de Asayiş Uygulaması Yapıldı
Politika Haberleri
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 200 kişi sorgulandı, 102 araç kontrol edildi. Uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, arama kaydı olan 2 kişi yakalandı ve alkollü sürücülere toplamda 28 bin 470 lira ceza kesildi. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimlere katıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Denetimde 200 kişinin sorgusu yapıldı, 102 aracın da trafiğe uygunluğu kontrol edildi.
Üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, arama kaydı olan 2 kişi yakalandı ve alkollü sürücülere ise 28 bin 470 lira ceza kesildi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis ekiplerinin denetimine katıldı. Karaburun, denetimin ardından vatandaşlarla sohbet etti.