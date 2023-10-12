Edirne İl Genel Meclis Başkanı: Kamu Kurumları Yerel Gazetelere Abone Olmalı

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, 30 Haziran 2021'de Resmi Gazetede yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu ve kurumların yerel gazetelere abone olmasının yasaklanmasının doğru olmadığını söyledi. Geçmiş, "2023 yılı abonelikleri bitmek üzere Aralık ayında yeni abonelikleri yapmak durumundayız. Çünkü kamu kurumları yerel gazetelere abone olmazsalar yerel gazeteler yayınlarını bu ekonomide yapmaları mümkün değildir. Bu genelgenin doğrultusunda mevcut olan yetkililer yerel gazetelere abone olmakta çekingen davranmaktadır" dedi.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, bugün yaptığı açıklamada, yerel gazetelerin ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini, kamu kurumlarının yerel gazetelere abone olmaları gerektiğini ifade etti. Tasarruf Tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının yerel gazetelere abone olunması konusunda çekingen davrandıklarını dile getirdi.

"BU GENELGE ABONE OLMAYLA İLGİLİ TEREDDÜTLER YAŞATMAKTADIR"

Mehmet Geçmiş, şunları kaydetti:

"'Kamu, kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Görev alanıyla ilgili olmayan yayınları da olunmayacak abone olmayacaklar' diye bir genelge 2021 yılında çıkmış. Bununla ilgili Edirne'deki kamu, kurumlar ve bilhassa da Edirne İl Özel İdaresi bu tasarruf genelgesi doğrultusunda yerel gazetelere abone olunması konusunda çekingen davranmaktadırlar. Sayın Valimiz, Cumhurbaşkanımızın temsilcisidir. O bu konuyla ilgili talimatları verir. Abonelikler 2023 yılında devam etti. 2024 yılında da devam eder. Bu genelgenin doğrultusunda mevcut olan yetkililer yerel gazetelere abone olmakta çekingen davranmaktadır. Bu genelge abone olmayla ilgili tereddütler yaşatmaktadır. Yeni yıl öncesi bunu gündeme getirmek istedim çünkü 2023 yılı abonelikleri bitmek üzere aralık ayında yeni abonelikleri yapmak durumundayız çünkü kamu kurumları yerel gazetelere abone olmazsalar yerel gazeteler yayınlarını bu ekonomide yapmaları mümkün değildir. Onlara destek vermemiz gerektiğine inanıyorum."