Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı"

İçişleri Bakanı Soylu: "HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı"

EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersinde 15 yaşındaki kız çocuğunu Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışan HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ak Parti Edirne İl Başkanlığı binasından yaptığı açıklamada HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandığı belirterek "Mersinde biraz önce paylaştım. 15 yaşındaki bir kızımızı annesinden ve babasından kaçırarak Mardin üzerinden Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken Mersin Emniyet Müdürlüğünün aynı zamanda Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın ve jandarmamızın ortak bir operasyonla HDP'nin eski Toroslar ilçe başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu kaçıran hain o. Şuanda da aynı siyasi partisinden il temsilcisi ama enselendi. Çocuk ailesine teslim edildi" dedi.