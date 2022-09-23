Edirne haber: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Edirne'de fabrika açılışında konuştu

Edirne gelişmesine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bağ-Kur'lumuzun prim hesabına bağlı olarak az ücret alan emeklimizin en az asgari ücretli kadar maaş almasını sağlayacağız." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bağ-Kur'lumuzun prim hesabına bağlı olarak az ücret alan emeklimizin en az asgari ücretli kadar maaş almasını sağlayacağız." dedi.

Turan, Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tekstil fabrikasının açılışında, savaşlar, krizler ve pandemiye bağlı sonuçlar nedeniyle tüm dünyanın büyük oranda bedel ödediğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen büyük adımlar atan, çarkları halen dönen ve büyüme iddiası olan çok az ülkeden biri olduğunu anlatan Turan, "Hamdolsun geldiğimiz yerde büyümeye devam ediyoruz. OECD ülkeleri arasında geçen sene en çok istihdam artıran ülke Türkiye oldu. Şu an 34 milyona varan çalışanımızla tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir ülke haline geldik." diye konuştu.

Turan, Türkiye'nin geçen yıl OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olmayı başardığını dile getirdi.

TBMM'nin haftaya açılacağını bu kapsamda bakanlar, milletvekilleri ve komisyonların çok yoğun şekilde hazırlık yaptığını, Meclisin açılmasıyla öncelikli konuların gündeme geleceğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz yerde onurla söylüyorum ki nasıl ki 3600 gibi nasıl ki KYK borçlarının ertelenmesi gibi faizin indirilmesi gibi birçok milletimizin beklediği düzenlemeleri yapmışsak, yeni dönemde de Bağ-Kur'lumuz başta birçok beklentiyi hayata geçireceğiz. Örneğin Bağ-Kur'lumuzun prim hesabına bağlı olarak az ücret alan emeklimizin en az asgari ücretli kadar maaş almasını sağlayacağız. Eğer Bağ-Kur'lumuzun prim borcu varsa, sağlığa erişimde hiçbir engel olmasın diye adımlar atacağız. Zaten EYT ile ilgili adımları bakanımız açıklamıştı. Benzer birçok adımı hep beraber atacağız. Ancak sadece alt gelir grubumuz, emeklimiz Bağ-Kur'lumuz değil, işverenimizin de sorunları var. Onların da çözümü için yatırım ortamı iyileştirmesi için çok büyük düzenlemeler yapacağız."

Konuşmaların ardından Turan ve beraberindekiler kurdele keserek fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Fabrikada çalışan işçilerle sohbet eden Turan, dikiş makinesinde dikiş yaptı.

Açılışa Keşan Kaymakam Vekili İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, oda başkanları, iş insanları ve fabrikanın sahibi aile katıldı.