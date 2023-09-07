Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a ziyaretler devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti. Karaburun, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirtti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.