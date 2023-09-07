Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a ziyaretler devam ediyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti. Karaburun, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirtti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a ziyaretler devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Karaburun'u makamında ziyaret etti.
Karadeniz, Karaburun'a görevinde başarı diledi. Karaburun da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Edirne emniyetinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan da Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarı diledi.
Karaburun, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.