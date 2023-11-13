Haberler ›› Politika ›› Edirne'deki okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünler boykot edilecek

Edirne'deki okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünler boykot edilecek

Edirne Kantin İşletmeleri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret ederek, İsrail menşeli ürünlere boykot kampanyasına destek verilmesi kararını aldıklarını açıkladı. Buna göre Edirne'deki okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünler satılmayacak.