Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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Edirne'de İpsala ilçesi yakınlarında yakalanan B.A. ve M.D. isimli FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 5 gün önce, askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika