Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Havsa ilçesi yakınlarında dün yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan E.O, H.O. ve V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.