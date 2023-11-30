Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Havsa ilçesi yakınlarında dün yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan E.O, H.O. ve V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

Yunanistan Edirne Yargı Güvenlik Terör Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title