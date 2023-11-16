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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ üyesi tutuklandı

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Politika Haberleri

Edirne'de yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ üyesi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince üç gün önce Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan Z.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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